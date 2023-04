Hoogeveen houdt voet bij stuk, monumentale eik moet wijken voor elektriciteitsstation

Er is geen andere mogelijkheid, de monumentale eik langs de Albartsweg in Hollandscheveld moet wijken. Dat laat de gemeente Hoogeveen weten in een reactie aan de SP en GroenLinks die vragen stelden over de kap van de boom. De eik met een beschermde status staat momenteel op bedrijventerrein Riegmeer en moet plaats maken voor een elektriciteitsstation. Een andere locatie is geen optie.

De eigen afdeling Groen van de gemeente heeft zelf aangegeven dat het kappen van de boom niet verstandig is. De eik is namelijk nog gezond. Beide fracties vragen zich af waarom Hoogeveen dit advies naast zich neerlegt. Uit een reactie van de gemeente blijkt dat het de enige geschikte plek is voor de komst van een elektriciteitsstation. Er zijn namelijk grote kabelgoten nodig en dat kan alleen daar.

Kabelgoten

Ook vragen de fracties zich af of er geen andere plekken op het bedrijventerrein gebruikt kunnen worden voor de komst van het elektriciteitsstation. Maar ook dat is niet mogelijk. Het terrein in het midden van Riegmeer is geen optie stelt het college. Ook de oostkant, waar zuivelfabrikant FAGE een fabriek wil bouwen is niet geschikt.

Hoogeveen noemt daarbij als belangrijkste reden de pas aangeplante bomen langs de Hollandschedijk. Die zouden dan weer moeten wijken als er kabelgoten worden aangelegd. Ze daarna opnieuw planten kan niet. Bovenop de kabelgoten mogen geen diepwortelende bomen worden aangebracht.

Verplaatsen

De eik, die zo'n twintig meter hoog is, staat dus op een lastige plek. Tennet en Rendo willen er een elektriciteitsstation bouwen. Dat is nodig als nieuwe bedrijven zich straks op het terrein willen vestigen in de toekomst. Verduurzaming speelt daarnaast een belangrijke rol stelt het college. De gemeente mikt met de komst van zo'n station op meer aansluiting van bijvoorbeeld zonnepanelen. Dat moet bijdragen aan de energietransitie.

Beide fracties vragen zich af of de boom eventueel verplaatst kan worden. Voor die optie wordt alleen niet gekozen. Het blijkt een ingewikkelde operatie. "Het verplaatsen van een dergelijke boom kost naar verwachting tussen de 20.000 en 50.000 euro, met uiterst onzekere afloop omdat de kans dat een boom van deze omvang die verplant wordt alsnog afsterft aanzienlijk is", schrijft het college.

Participatie

Voor de rest was er nog kritiek op het niet goed betrekken van inwoners van Hoogeveen in het proces. Maar het college laat weten dat in het verleden genoeg overleg is geweest met de omgeving en inwoners tijdens het tot stand komen van de plannen voor bedrijventerrein Riegmeer.

Tijdens die gesprekken is uitgelegd dat niet alle bomen en struiken behouden kunnen blijven. De gemeente zegt zelf dat ze veel tijd en energie steken in het behouden van stukken groen. Zo worden er op andere plekken op het terrein bomen aangelegd en wordt er rekening gehouden met de aanwezigheid van de das.

Een voorbeeld dat aangehaald wordt is het behouden van een bos langs de Albartsweg. In eerste instantie zou het gekapt worden, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Aangezien dat terrein niet uitgegeven kan worden, zegt de gemeente 1,5 miljoen euro mis te lopen.

Vergunning