Bas Dost dit jaar niet meer in actie

Bas Dost komt dit kalenderjaar niet meer in actie voor zijn club Eintracht Frankfurt. Een spierblessure waar hij al een tijdje last van heeft zorgt ervoor dat de spits vervroegd winterstop heeft.

"De belasting is groot en hij krijgt steeds opnieuw pijn", zegt trainer Adi Hütter over de voormalige spits van FC Emmen. "We gaan er alles aan doen om Bas snel weer fit te krijgen. Hij is in therapie gegaan en tot eind december afwezig."

Acht goals

Dost kwam de afgelopen weken slechts sporadisch in actie. De spits deed op 23 november in de verloren thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg (0-2) nog 90 minuten mee, maar daarna bleef hij aan de kant. De nummer 9 van Frankfurt, in de zomer overgekomen van Sporting Portugal, tekende in acht competitieduels voor drie doelpunten. In de Europa League kwam Dost nog niet tot scoren voor zijn Duitse club.

Frankfurt speelt tot aan de winterstop nog vijf wedstrijden, onder meer in de Europa League tegen Vitória Guimarães. Bij winst gaan de Duitsers door naar de knock-outfase. In de Bundesliga staat Frankfurt op de tiende plaats.