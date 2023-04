De Wolden mist 'visie' bij ontwikkelen nieuwbouw leerwerkbedrijf Stark

Het bestuur van leerontwikkelbedrijf Stark wil vertrekken uit het hoofdkantoor aan de Dieselstraat in Hoogeveen. Plannen voor nieuwbouw werden gesmeed samen met de betrokken gemeenten Midden-Drenthe, Hoogeveen een De Wolden. Alleen zijn ze het niet eens geworden. De laatstgenoemde partij vindt vooral dat er visie ontbreekt.

Stark is een werkplek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terecht kunnen. Bijvoorbeeld in de schoonmaak, productie of postbezorging, waarbij ze begeleid worden. Om te bepalen of je het juiste pand bouwt, vindt De Wolden het belangrijk dat er eerst goed naar de toekomst van het bedrijf moet worden gekeken.

Dus hoe de werkzaamheden er voor de arbeidskrachten in de toekomst gaan uitzien, stelt wethouder Mark Turksma. Ook vindt hij dat er goed moet worden gekeken naar de positie van het bestuur en de relatie van de gemeenten als opdrachtgever van Stark. "Het bestuur en de directie hebben die visie niet voldoende in beeld."

Deadline verstreken

Turksma zegt een passend pand te willen bouwen en daar is volgens hem nog onvoldoende zicht op. Sinds 2021 worden de bouwplannen voorbereid. De nieuwe locatie ligt aan de Plesmanstraat waar de grond al voor is aangekocht. Ook is het ontwerp klaar. Alleen de handtekening onder het plan ontbreekt nog. Daarvan is de deadline vorige week verstreken, met alle gevolgen van dien.

Met de aannemers waren er prijsafspraken vastgelegd. Maar nu de deadline verstreken is, kunnen aannemers nieuwe prijsberekeningen maken. Aangezien de bouwprijzen zijn opgelopen is de kans groot dat de rekening oploopt. Mogelijk met zo'n 1,1 miljoen euro. Daarmee zou het totaal uitkomen op 16.5 miljoen euro.

Ook is het huurcontract al opgezegd op de locatie aan de Dieselstraat. De verhuurder van het pand is volgens het bestuur in een vergevorderd stadium met een nieuwe huurder. Het is nog onduidelijk of Stark op dezelfde plek kan blijven. Bij de verlenging van het huurcontract komt een huurverhoging. Het bestuur houdt er daarom rekening mee dat ook de huisvesting extra kosten met zich meebrengt.

Standpunt De Wolden