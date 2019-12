Zorgen bij Staten om nazorg VAM-berg na stoppen Attero

Het geld zit in het Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen. Daarin stort Attero jaarlijks geld. Dat geld is belegd. Als het rendement tegenvalt is er straks niet genoeg geld voor het beheer. Het CDA denkt dat met de huidige rentestanden het eindbedrag niet gehaald gaat worden. In de prognoses word gerekend met een rentestand van 5 procent. Die is de afgelopen jaren er niet geweest, de rente was 2 tot hooguit 3 procent. D66 wees er zelfs op dat het gemiddelde rendement van 2013 t/m 2018 slechts 1,5 procent is.

Sparen voor de stortplaats, hoe werkt het?

Voor het geval de opbrengst van de beleggingen onvoldoende is, hebben de provincie en Attero afgesproken dat het bedrijf jaarlijks zelf geld bijstort. Maar dat hoeft Attero alleen te doen als er meer dan 10 procent verschil zit tussen het doelbedrag en de echte opbrengst van een jaar. "In 2018 was het verschil net geen 10 procent, zodat Attero opnieuw niet bij hoefde te betalen", zegt CDA-Statenlid Gertjan Zuur.

Dus als er jaar op jaar minder opbrengst is, maar het verschil blijft onder de 10 procent, dan hoeft Attero niet bij te betalen maar wordt uiteindelijk het eindbedrag niet gehaald, zo vrezen ze bij het CDA. De fractie wil weten hoe groot het vermogen op dit moment moet zijn om in 2033 21,4 miljoen in kas te hebben. In 2016 namen Provinciale Staten een amendement aan om te rekenen met het reële beleggingsrendement bij het berekenen van het doelvermogen. Daarom maakten ze bij het CDA zelf nu deze grafiek:

In de grafiek is weergegeven wat het vermogen nu zou moeten zijn op basis van verschillende rendementen. (foto: CDA-Statenfractie)

"In bovenstaande grafiek is weergegeven wat het vermogen nu zou moeten zijn op basis van verschillende rendementen. Als we ervan uitgaan dat 3 procent rendement haalbaar is dan zou nu een nazorgheffing moeten worden opgelegd van 4.414.000 euro. Bij 2 procent rendement dient de nazorgheffing 6.491.000, - te bedragen", aldus Zuur.

De afspraken met Attero mogen om de vijf jaar worden aangepast. CDA, D66, SP, Forum voor Democratie en OpDrenthe willen dat Gedeputeerde Staten dit gaan doen en indien nodig een naheffing aan Attero opleggen. Gedeputeerde Cees Bijl constateert zelf ook dat er volgend jaar werk te doen is bij het herzien van de afspraken met Attero. Bijl denkt ook aan het aanleggen van een zonnepark om de kas van Nazorg Oude Stortplaatsen te spekken. "We moeten wel een betrouwbare overheid zijn naar Attero." Daarmee doelt Bijl waarschijnlijk dat hij volgens de bestaande afspraken Attero niet kan vragen om nu al geld bij te leggen.

Kort lichtpuntje: het beleggingsrendement was (tot oktober) 11 procent over 2019. Maar zoals Sandra Kort van de PVV stelde: "We moeten nog maar zien of dat dit zo blijft of eenmalig is." Ook in 2018 maakten de staten zich al zorgen of er in 2033 genoeg geld is voor het beheer van de VAM-berg als Attero vertrokken is.

Als Attero gestopt is met storten moet na 2033 de hele VAM berg er zo uit gaan zien (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

