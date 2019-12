Nieuwe busdienstregeling Drenthe en Groningen volgend weekend van start

Maximumsnelheid omhoog

De maximumsnelheid van alle Qlinerbussen wordt verhoogd naar 100 km per uur. Het dragen van een gordel in deze bussen wordt verplicht en er zijn alleen nog maar zitplaatsen. Om voldoende zitplaatsen beschikbaar te hebben, komen er vier nieuwe dubbeldekkers bij en worden extra ritten in de spits toegevoegd. De Qliners 300 Emmen - Groningen en 309 Assen - Groningen rijden voortaan alle werkdagen van 6 tot 19 uur minimaal 4 keer per uur.

Nieuwe Qliner

Op de verbinding Assen - Gieten - Veendam vervangt de nieuwe Qliner 310 de streeklijn 110. Qliner 310 gaat in de spits en in het weekend vaker rijden. Omdat deze lijn tussen Gieten en Veendam alleen in Bareveld stopt, zal lijn 74 van Emmen via Stadskanaal naar Veendam gaan rijden.

Q-link

De Q-link 4 van Roden naar Groningen gaat vaker rijden. Q-link 5 krijgt tussen Groningen en Annen van 9 tot 10 uur extra ritten en rijdt voortaan op zondagmiddag twee keer per uur.

Verder komt er donderdagnacht een nachtbus tussen Assen-Groningen en Groningen-Leek-Roden. ook is er een wijziging van de lijnen in Zuidwest-Drenthe.

Een overzicht van van alle wijzigingen is te vinden op de website van Qbuzz.