Tekort Groningen Airport Eelde minder dan begroot

Het tekort van Groningen Airport Eelde over 2022 is minder dan begroot. Dat blijkt uit een brief die het vliegveld over het vierde kwartaal van dat jaar heeft gestuurd naar de aandeelhouders.

Het verwachte financieel resultaat over 2022 is volgens de leiding een verlies van 281.415 euro, terwijl een verlies van 1.371.00 euro was begroot.



Vanaf Groningen Airport Eelde zijn in 2022 bijna 100.000 passagiers vervoerd. Dat is 8 procent meer dan verwacht. Dat is nog wel minder dan voor de coronacrisis, in 2019 vertrokken nog 185.000 passagiers van de luchthaven.

Het aantal vliegbewegingen is met 59.664 wel minder dan verwacht, maar dat komt volgens Groningen Airport Eelde vooral omdat er minder lesvluchten zijn uitgevoerd.