Enzo Knol biedt excuses aan voor gedrag tegen politieagent in vlog

Enzo Knol is gisteravond in de RTL4-talkshow Beau door het stof gegaan na zijn vlog van deze week. In die video gaat de Assenaar tekeer tegen een politieagent die hem en zijn vriendin staande houdt vanwege een autorit met te hoge snelheid. "Het is een fout van mij geweest en pijnlijk om terug te zien", erkent de YouTube-ster.

Knol en zijn vriendin Myron Koops werden langs de weg gezet en bekeurd vanwege een gemeten snelheid van 170 kilometer per uur (160 na correctie). Volgens de agent in de vlog tikte de snelheidsmeter van de politiewagen even 250 aan om het stel bij te houden.

Knol zat als bijrijder in de auto omdat hij had gedronken, zijn vriendin had plaatsgenomen in de bestuurdersstoel. Ze kwamen terug van een feestje.

Dodelijk ongeluk