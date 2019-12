GroenLinks twijfelt over functioneren samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe

GroenLinks in Borger-Odoorn heeft vraagtekens bij het functioneren van BOCE, het samenwerkingsverband van de drie gemeenten in Zuidoost-Drenthe. "Ik heb het gevoel dat het niet lekker draait", zegt raadslid Pieter de Groot van die partij.

BOCE, wat staat voor Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen, bestaat nu bijna tien jaar. De drie gemeenten spraken destijds af om op specifieke terreinen te gaan samenwerken, om de 'slagkracht, kwaliteit, effectiviteit en efficiency te versterken'. De samenwerking concentreert zich op sociale zaken, inkoop en aanbesteding en ICT.

De Groot constateert dat Borger-Odoorn maar een klein deel van het beoogde budget in BOCE heeft gestoken. "Er stond anderhalve ton voor in de boeken, maar er is maar 18.000 euro uitgegeven. Dan krijg ik wel twijfels over het functioneren."

Burgemeestersspeeltje

GroenLinks is niet tegen de samenwerking van de drie gemeenten. "Maar dat moet je doen op dossiers als ICT. Nu heb ik het gevoel dat er een organisatie wordt opgetuigd en dat het samenwerkingsverband op een burgemeestersspeeltje lijkt uit te draaien."

De Groot waarschuwt ook dat de gemeenteraden niet te veel op afstand moeten komen, want zij moeten immers de colleges van B&W controleren. "Ik zou wel wat meer willen weten wat er binnen BOCE speelt."

Vorig jaar januari kwamen de drie gemeenteraden in Noord-Sleen bijeen. Voor het komende jaar staan twee bijeenkomsten gepland. Ook komt er een evaluatie van het samenwerkingsverband. "We gaan terugblikken en vooruit kijken", zei wethouder Niek Wind van Borger-Odoorn daar over tijdens de raadsvergadering op 28 november.

Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen is niet zo onder de indruk van kritische geluiden over BOCE. "Bij ons is dit jaar ook niet het hele budget ingezet, maar dat gaat gewoon over naar volgend jaar. We zaten in de situatie dat de projectleider erg veel op z'n bordje had. Er komt nu meer ambtelijke capaciteit."

Van Oosterhout noemt de beleidsterreinen bereikbaarheid, omgevingswet, toerisme en recreatie en leefbaarheid als belangrijkste om op samen te werken.