Drugslab voor vermoedelijk speed opgerold in Nieuwlande

Een arrestatieteam van de politie is woensdag een pand aan de Brugstraat in Nieuwlande binnengevallen waar tot voor kort vermoedelijk amfetamine (speed) werd gemaakt.

Bij de inval was het drugslab niet meer in gebruik. Wel stonden er vaten met grondstoffen om drugs, waarschijnlijk dus amfetamine, mee te produceren. Onderzoek moet dit nog bevestigen, zo meldt de politie.

Het drugslab is even na de ontdekking afgebroken door de specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen. Verder zijn er nog goederen in beslag genomen. Waar het precies om gaat, is niet bekendgemaakt.