Lege geldpot voor binnenstad Assen weer gevuld

Er komt in Assen 350.000 euro extra op tafel voor gevelverbetering en winkelverplaatsing in de binnenstad. Volgens het college van B en W is na een half jaar de subsidiepot al bijna leeg voor beide regelingen.

Sinds april kunnen ondernemers in de binnenstad een beroep doen op een speciaal fonds. Dat werd in eerste instantie met een half miljoen euro gevuld. Geld dat bedoeld is voor vier verschillende subsidieregelingen. Zo begon de gemeente dit voorjaar daadwerkelijk met de strijd tegen de hoge winkelleegstand in de binnenstad.

Kleiner en aantrekkelijker

Ze wil het kernwinkelgebied kleiner en ook aantrekkelijker maken. Vooral de geldpotten voor fraaiere winkelgevels en winkelverplaatsing naar hartje stad blijken een succes. Voor beide regelingen was 150.000 euro beschikbaar.

Volgens het college zijn de afgelopen zes maanden al zoveel aanvragen gedaan, dat de Stimuleringsregeling Binnenstad Assen sneller geëvalueerd moest worden dan verwacht en er ook sneller meer geld op tafel moet. Voor gevelverfraaiing kan per aanvraag maximaal 15.000 euro worden uitgekeerd. Voor een winkelverplaatsing is het maximum 37.500 euro.

Transformatiesubsidie

Naast de subsidies voor winkelverplaatsing en gevelverbetering is er ook geld beschikbaar voor de ombouw van winkelpanden buiten het directe kernwinkelgebied als zogeheten transformatiesubsidie. De gemeente wil zo stimuleren dat winkelpanden in aanloopstraten een nieuwe bestemming krijgen, in de vorm van kantoor- of woonruimte. Ook hier zit 150.000 euro in de pot en is maximaal 50.000 euro per verbouwing beschikbaar.

Verder is er nog planontwikkelingssubsidie. Dat geld ligt klaar voor ondernemers die een leeg winkelpand in het centrumgebied willen aanpassen om het aantrekkelijker te maken, zodat het pand beter verhuurbaar wordt. In deze pot zit 50.000 euro, en per aanvraag kan 2000 euro versterkt worden.

