'Obsessieve man met missie' hoort tbs eisen

Het Openbaar Ministerie wil tbs met dwangverpleging voor een 51-jarige man die zijn vrouw in Meppel blijft lastig vallen. "Hij is een obsessieve man met een missie", zei de officier van justitie. Naast de tbs eiste zij een celstraf van 80 dagen, gelijk aan het voorarrest.

De van oorsprong Rotterdammer stopt volgens de officier pas 'wanneer het doel is bereikt'. En dat doel is: zijn kant van het verhaal laten horen en dat hij zijn kinderen ziet. De man stond terecht voor doodsbedreigingen richting de Meppelse. Op een Facebookpagina schreef hij in maart onder meer: 'Er is geen plek of steen op deze wereld, waar jij onder kunt kruipen. Ik zal je vinden en vernietigen als het stuk vuil dat jij in werkelijkheid bent.'

'Ik schop haar door de gang'

De man kreeg in 2017 in hoger beroep voor zware mishandeling van de Meppelse 36 maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk opgelegd. De man reed destijds van Maastricht naar Meppel. Hij belde onderweg een kennis en kondigde aan dat hij 'zijn ex door de gang zou schoppen'. Na zijn bezoek in Meppel liet hij de vrouw met bloeduitstortingen, schaafwonden en gebitsschade achter.

Obsessief met het verleden bezig

De man kampt zeer waarschijnlijk met verschillende stoornissen, hoewel dit niet officieel door een psycholoog of psychiater is vastgesteld. De man werkt nergens aan mee. Volgens de officier is de man obsessief met het verleden bezig en kan hij niet naar zichzelf kijken. Zonder een gedwongen behandeling is de man een gevaar voor zijn ex-vrouw en hun kinderen. De man zit momenteel vast, maar is verder dakloos.

Tbs-maatregel zonder eindtijd

Vanwege de kans op herhaling en het gevaar eiste de officier een ongemaximeerde tbs-maatregel. Dit is een tbs-maatregel van een onbepaalde tijdsduur. Voor een dergelijke maatregel moet er sprake zijn geweest van gewelddadig fysiek contact. Dit speelt nu niet, omdat de man een schriftelijke bedreiging wordt verweten. De officier hield in haar eis nadrukkelijk rekening met de eerdere veroordeling van de man. "Het is de context en de geschiedenis die deze zaak kleurt", zei de officier.

De officier vroeg aan de rechtbank de eerder opgelegde voorwaardelijke straf te laten staan en de proeftijd hiervan te verlengen. De officier wilde een contact- en gebiedsverbod voor de man.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.