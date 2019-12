OM eist veelplegersstraf voor inbraak bij RTV Borger-Odoorn

Het Openbaar Ministerie eist tegen een 22-jarige voormalig inwoner van Stadskanaal de maatregel ISD. Dat is twee jaar cel en een behandeling voor veelplegers. De man komt al jaren regelmatig met politie en justitie in aanraking. "De maatschappij moet nu maar eens tegen de man worden beschermd", stelde officier van justitie.

De man stond vandaag voor negentien strafbare feiten voor het hekje. Hij wordt verdacht van onder meer inbraak, bedreiging, mishandeling, diefstal en rijden onder invloed. De feiten speelden zich af tussen augustus vorig jaar en juli dit jaar, onder andere in Borger en Stadskanaal.

Inbraak RTV Borger

Bij een inbraak in Borger, in december vorig jaar, was de man onder invloed van drugs. Er werd zendapparatuur uit een schuur van RTV Borger-Odoorn gestolen. De man kwam de schuur aan het Nuisveen in Borger binnen door een hangslot open te breken, zo zegt de officier van justitie.

Mishandeling en drugs

De mishandeling waarvan de man verdacht wordt, gebeurde in Stadskanaal. Hij sloeg zijn partner een gebroken neus en een gescheurde wenkbrauw. Dat deed hij nadat hij de vrouw telefonisch had bedreigd. De vrouw deed aangifte.

Ook reed de man meerdere malen onder invloed van drugs in zijn auto rond. Hij weigerde daarbij mee te werken aan een speekseltest. Bovendien werd hij meer dan eens betrapt met speed en ghb op zak.

Hij was ook onder invloed van drugs toen hij in Musselkanaal met zijn auto tegen een verkeerszuil reed. Dat gebeurde in augustus vorig jaar. De auto sloeg daarbij over de kop. De man maakte zich na de aanrijding uit de voeten, maar werd kort daarna opgepakt. Drugs lopen sinds het twaalfde levensjaar van de man als een rode draad door zijn leven. Met de diefstallen kon hij in zijn drugsverslaving voorzien.

Huisverbod

De verdachte kreeg twee keer een huisverbod opgelegd. Dat verbod gold voor de woningen van zijn ouders én die van zijn partner in Stadskanaal. Maar dat verbod lapte hij aan zijn laars. Bij zijn ouders gooide hij een ruit in. "Ik vond het stom, dat ik daar niet mocht komen", zei hij daarover.

'Heel veel ellende'

Een groot deel van de feiten gaf hij toe. Ook zei hij van de drugs af te willen. Maar alle hulp en behandelingen die de man tot nu toe heeft gehad, mislukten. "Drugs, ontremd gedrag, slachtoffers en heel veel ellende", zei de officier.

Hij zag als enige oplossing om tijdelijk van de overlast die de man veroorzaakt af te zijn. "Dan is de maatschappij tegen hem beschermd en wordt hij ook behandeld", stelde hij. Zijn advocaat pleitte voor een jeugdstraf, gezien de jonge leeftijd van de man. "Het liefst met een groot voorwaardelijk deel en een ambulante behandeling voor zijn drugsprobleem."

Aan het slachtoffer van de mishandeling moet de man van het Openbaar Ministerie ruim 2.000 euro betalen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.