Tweede verdachte opgepakt voor steekpartij in Nieuw-Buinen

Er is een tweede verdachte aangehouden voor de steekpartij afgelopen nacht in Nieuw-Buinen. Het gaat om een 27-jarige man uit Stadskanaal.

Bij de steekpartij raakte één persoon gewond. Van dit slachtoffer is de identiteit niet bekend gemaakt. De steekpartij was rond 3.00 uur aan het Noorderdiep in Nieuw-Buinen. De aanleiding voor het misdrijf wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en mensen die camerabeelden hebben van het Noorderdiep.