Rotonde Tynaarlo officieel geopend

Dankzij vijf jongens die een handtekeningenactie opstartte, nadat er een ongeluk gebeurde met een dodelijke afloop, werd duidelijk dat er iets moest veranderen. Zij worden vandaag bedankt middels het bord. "Deze rotonde en het parkeerterrein kwamen mede tot stand dankzij: Leon Hoor, Wessel Lampe Sven Matthijssen, Jorn Smit en Richard de Weerd", is de tekst op het bord.

Doorn in het oog

De onveilige situatie op de Zuidlaarderweg voor de voetbalvereniging is al jaren een doorn in het oog, weet ook de voorzitter van de voetbalvereniging Roelof Leuning. "Elke zondag was het een chaos, elke zaterdag was het een chaos. Je kon er amper met een auto passeren en iedereen liep gewoon maar. Het was gewoon gevaarlijk." Ook is het een weg waar zestig kilometer per uur gereden mag worden. "Maar er werd gewoon te hard gereden, met alle gevolgen van dien."

De rotonde moet zorgen voor een veilige situatie. Hardrijders worden gedwongen de snelheid op dit punt van de weg te minderen. In de paar maanden dat de rotonde er nu ligt, zijn er nog geen problemen geweest, vertelt Leuning.

"Voor het dorp is het echt heel belangrijk dat de rotonde hier is. Het was gewoon een rot-oversteek", vertelt Anketrien Schillhorn van Veen, voorzitter van Dorpsbelangen. "Veel scholieren die van en naar Zuidlaren fietsen steken hier over. Het is slecht zichtbaar. Helaas overleed hier iemand. Dat heeft het wel allemaal in gang gezet. Het heeft nog jaren geduurd, maar we zijn er als dorp echt heel blij mee dat er nu een veilige oversteekplaats is."

Aantasting woongenot

Toch was lang niet iedereen blij met de komst van de rotonde. "Er is een aantal mensen die dicht bij de rotonde woont en voor hen wordt er wel wat van het woongenot ingeperkt", legt Schillhorn van Veen uit. "Ze zijn wel zo goed mogelijk meegenomen door de provincie om, maar dat zij niet staan te juichen dat snap ik ook wel."

"Je merkt dat als je wat doet met wegen vindt de een het wel leuk, de ander niet", vertelt gedeputeerde Cees Bijl. "Ik hoop voor degenen die er minder tevreden mee waren in het begin, dat het meevalt. Ik denk dat het voor iedereen belangrijk is dat we veilig kunnen oversteken."