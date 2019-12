Op het nippertje nog een sinterklaascadeau kopen

Aan de lopende band komen er mensen binnen bij Bakkerij Gosselaar in Assen. Om zich te laten inspireren voor de snacks tijdens sinterklaasavond, maar vooral om hun bestellingen op te halen. "Dit zijn de laatste", zegt Corine Gosselaar terwijl ze kijkt naar de laatste banketletters op de toonbank. "Het is ongelooflijk. Afgelopen maandag stonden ze nog torenhoog opgestapeld in de ijsmakerij, nu zijn er nog maar een paar."

Wat zijn de nieuwe trends?

Ieder jaar probeert de bakkerij met iets nieuws te komen. Dit jaar ligt er een grote Formule 1-wagen van marsepein en ook een groot marsepeinen varken heeft de vitrine de afgelopen dagen gevuld. Van het dier is alleen nog maar de neus van over. De rest is in stukken aan klanten verkocht.

De trend van dit jaar? Dat is volgens Gosselaar niet eens het marsepeinen snoepgoed. Het is de 'dripcake' die de show steelt. "Vorig jaar hadden we een rode, nu is 'ie paars en om het toch nog een beetje sinterklaas te houden hebben we 'm versierd met chocoladeletters en macarons. Mensen vinden het toch leuk om al van een taart te kunnen snoepen voordat je de taart echt aansnijdt."

Steeds meer online aankopen

Voor speelgoedwinkel Top1Toys in Zuidlaren zijn de zwaarste dagen achter de rug. "Ja, dit weekend was het drukst. Vanaf Black Friday tot aan zondag hebben we de meeste klanten gehad", vertelt eigenaar Peter Hof. "Vandaag komen vooral nog mensen van wie hun pakketje niet is aangekomen. Vorig jaar rond deze tijd was het drukker."

De winkel van Hof doet het volgens hem erg goed sinds de concurrenten in de buurt zijn vertrokken. Hij kon zijn assortiment met duizenden verschillende producten uitbreiden en online vliegen de speelgoedartikelen de deur uit. "Ik denk dat ik nu de helft van mijn speelgoed via het internet verkoop", vertelt hij. "Alleen maandag al 194 producten."

"Eigenlijk is het best opvallend, want online zijn mensen bereid veel meer voor hun producten te betalen als artikelen bijna uitverkocht zijn", legt Hof uit. "Waar iets in de winkel soms 10 euro kost, willen klanten op het internet voor een laatste artikel zo vijftig euro betalen. Een echte opruiming van de koopjes hoeven wij dus ook niet te doen. We kunnen het online nog wel kwijt."

Wordt Sinterklaas minder populair?

Volgens een onderzoek van het ING Economisch Bureau worden vier op de tien pakjes voor sinterklaas online gekocht. Gemiddeld wordt voor 77 euro aan cadeautjes besteed. Sinterklaas lijkt wel iets minder populair te worden: bij ruim een kwart van de huishoudens komt alleen de kerstman met cadeaus langs.

Voor Gosselaar maakt het verschil tussen de feestdagen niet uit. "Nu liggen er banketletters, maar na dit weekend gaan de kerstkransen er weer in."