Dick Lukkien: We willen tegen VVV de lijn van zondag doortrekken

Dat zal wederom zonder Anco Jansen moeten gebeuren. De captain van de Drentse club verscheen net als vorige week niet op het trainingsveld. Verder zijn ook Desevio Payne, Jan Niklas Beste, Matthias Hamrol en Glenn Bijl niet inzetbaar. De eerste drie zijn geblesseerd en de laatste, de maker van de afgekeurde wereldgoal tegen PSV, is geschorst. De logische vervanger voor Bijl is Keziah Veendorp.

VVV op nacompetitieplek

VVV is de huidige nummer 16 van de eredivisie. Die plek betekent aan het einde van het seizoen nacompetitievoetbal. De formatie uit Venlo heeft 12 punten uit 15 duels. Emmen staat daar dus drie boven en kan zichzelf bij een zege de nodige lucht verschaffen. "VVV is weer back to basic, om het maar zo te zeggen", aldus Lukkien. "Ze hanteren weer de speelstijl van Maurice Steijn. Op zich ook logisch omdat de voormalig assistent van Steijn, Jay Driessen, de taken van de ontslagen Robert Maaskant heeft overgenomen." Ze zakken in en gokken op de snelheid en de kracht van de spelers voorin. Toch vind ik dat we vooral naar onszelf moeten kijken. We deden het vooral na rust heel erg goed tegen PSV. Onze middenvelders Tom Hiariej en Michael Chacon hadden in dat duel een cruciale rol. Ze voelen elkaar steeds beter aan en ik vind ook dat ze het steeds beter invullen."

Virgil van Dijk is geen verliezer, hij is de beste van de rest" Dick Lukkien over de verkiezing van de Gouden Bal

Lukkien zag zijn voormalig pupil bij FC Groningen, Virgil van Dijk, maandag net naast de Ballon d'Or grijpen. De captain van Liverpool en het Nederlands Elftal verloor van Lionel Messi, die de schoen voor de zesde keer in ontvangst mocht nemen. De Argentijnse aanvaller ontving 686 punten, Van Dijk 679 punten en Christiano Ronalde kreeg er 476. In aanloop naar het gala roemde Van Dijk zijn voormalig trainer vrijwel in elk interview. "Ja, dat is wel speciaal. Mooi ook. Ik heb hem na de verkiezing een bericht gestuurd dat ik vond dat hij het absoluut had verdiend. Als verdediger kan je het volgens mij niet snel beter doen. Hij drukt zo'n ongelooflijke stempel op zijn ploeg. Dat heb ik hem ook gestuurd. Dat hij trots mag zijn en geen verliezer is. Hij is de beste van de rest."

FC Emmen speelt zaterdagavond om 19.45 uur de uitwedstrijd tegen VVV. De live-uitzending van Radio Drenthe Sport begint om 19.30 uur.

