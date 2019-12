Hiariej en Chacon: het tandem op het middenveld van FC Emmen

"Dat hebben we net ook gezien", aldus Hiariej die samen met Chacon net uit de trainerskamer kwam. "We hebben wat beelden bekeken en werd duidelijk waarom dingen voor rust niet liepen zoals we wilden en na de pauze wel. Als wij goed naar elkaar kijken, goed samenwerken en de onderlinge afstanden juist zijn, dan kunnen we het team helpen."

Rust versus temperament

Aan het begin van het seizoen koos Lukkien voor het duo Chacon - Ugrinic, maar sinds Hiariej weer helemaal fit is van zijn blessure die hij opliep in de voorbereiding, is Ugrinic naar de bank verwezen. "Hij is ontzettend goed", aldus Chacon over Hiariej. Hij is zo rustig en goed aan de bal. Ik leer enorm van hem. Zijn aannames bijvoorbeeld in positiespelletjes, dat gaat bij mij nog wel eens mis. Bij Tom liggen de ballen gelijk goed." Ook andersom is er sprake van respect. "Michael is nog jong en nu al enorm goed. Hij is een aanjager die ook nog eens goed kan voetballen. Soms raakt ie wel eens de kluts kwijt, maar dat is ook wel weer leuk aan hem. Hij is temperamentvol of impulsief.. en daar kan ik ook best nog wel van leren. We voelen ons goed, ook samen. Maar daarmee wil ik de anderen niet tekort doen."

Het duo hoopt komende zaterdag de eerste driepunter in een uitduel te realiseren. "Natuurlijk gaat ie ooit komen, maar ik hoop zaterdag", aldus Chacon. Tegen Ajax en AZ uit ben je vrijwel kansloos, maar in een aantal duels hebben we ook pech gehad."

Zes punten

"Ik denk dat we nog zes punten kunnen pakken in de komende drie duels tot de winterstop", aldus Hiariej. "En als het lukt om deze zes punten in de eerste twee duels te pakken, dan kunnen we in de laatste voor de Kerst bonuspunten pakken. Dat duel is voor veel spelers natuurlijk een speciaal duel omdat ze in het verleden voor die club hebben gespeeld."

VVV - FC Emmen begint zaterdagavond om 19.45 uur. De uitzending van Radio Drenthe Sport begint om 19.30 uur.

