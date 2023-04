Met man en macht aan de slag om paasbult Ruinen te herstellen

In Ruinen zitten ze niet bij de pakken neer. De dag begon in mineur, omdat de paasbult zondagochtend vroegtijdig in brand werd gestoken. Maar de hele dag zijn de inwoners van Ruinen bezig om de bult opnieuw op te bouwen. "We gaan ervoor om er weer een mooie grote bult van te maken die er ook was", zegt Rolf Reinders van de Vereniging voor Volksvermaak in het dorp.

Rond half zes vanochtend zag een bekende van het verenigingsbestuur dat de bult van Ruinen was aangestoken. "Die reed hier langs en zag dat er brand was. Daarna hebben ze gelijk 112 gebeld en is de brandweer gekomen om te blussen," vertelt Reinders.

De boel omdraaien

De brandweer kon nog een deel van de bult redden, maar veel was er niet van over. Een hoop werk is dus voor niks verricht. "Op vrijdag en zaterdag mochten mensen uit de omgeving van Ruinen hun snoeiafval brengen. We hebben veel voorbereiding er in zitten en dan wordt het door één of meerdere overlaten gewoon verpest", vindt Reinders.