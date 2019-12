Kamer van Koophandel vertrekt uit Drenthe

Ondernemers die zich vanaf die datum willen inschrijven, moeten dat dan doen bij de locaties in Groningen of Zwolle. Volgens de organisatie is het uitwijken naar andere kantoren een tijdelijke maatregel, want op termijn moet digitaal inschrijven mogelijk worden.

Op dit moment is dat volgens een woordvoerder zowel technisch als juridisch nog niet mogelijk. Hoe lang ondernemers in spe naar Groningen of Zwolle moeten voor een inschrijving, kan de KvK-woordvoerder niet zeggen.

Emmen vindt vertrek jammer

De gemeente Emmen vindt het jammer dat inschrijven niet meer in de stad kan. Volgens wethouder Guido Rink is het belangrijk dat de KvK wel blijft bijdragen aan het economische klimaat in de gemeente. De Kamer van Koophandel gaat daar mee door, bijvoorbeeld door het (mede)organiseren van ondernemersbijeenkomsten.

Parkmanagement Emmen schrikt

Parkmanagement Emmen - dat is de belangenbehartiger van de ondernemers op de bedrijventerreinen - schrikt van de aangekondigde sluiting. "Het is heel raar dat een economische kern als Emmen het vanaf eind deze maand zonder kamer van Koophandel moet doen en dat ondernemers naar Groningen (of Zwolle, red.) moeten om zich in te schrijven. Wij stellen hierbij kantoorruimte en een veilige internetverbinding beschikbaar om het inschrijven toch in Emmen mogelijk te houden", aldus directeur Herman Idema.

Een woordvoerder van de Kamer van Koophandel wijst dat voorstel direct af. Volgens hem is de sluiting een besparingsmaatregel en past het voorstel van Idema hier niet in.