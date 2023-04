Liveblog FC Emmen - NEC Nijmegen [0-0]

Op deze Eerste Paasdag speelt FC Emmen thuis de wedstrijd tegen NEC Nijmegen. Om 14:30 uur gaat de bal rollen aan de Oude Meerdijk. De ontwikkelingen in de wedstrijd zijn live te volgen via ons liveblog.

Dick Lukkien moet vooraf aan de wedstrijd puzzelen met zijn opstelling. Dit omdat Mark Diemers niet aanwezig is wegens ziekte. Daardoor spelen én Burnet én Bouchouari. Bij NEC ontbreken ook twee sterkhouders, want daar zijn Tannane en Márquez afwezig.

In de uitwedstrijd eerder dit seizoen was FC Emmen vrij kansloos. Zonder enige Drentse overtuiging werd het destijds 3-1 voor NEC. De laatste keer dat de Nijmegenaren op bezoek kwamen in Emmen, is een memorabele wedstrijd voor Drenthe. In 2018 won FC Emmen thuis met 4-0, wat uiteindelijk de eerste promotie naar de eredivisie in de geschiedenis inleidde.