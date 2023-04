Drukte in natuur met Pasen, maar: 'Blijf op de paden'

Met dit mooie Paasweer trekken toeristen en Drenten massaal de natuur in. De kans op het verstoren van dieren zoals broedende vogels is dan groot. Dus zijn ze bij Natuurmonumenten op het Dwingelderveld vriendelijk en streng.

Aan het begin van de middag begint de bezoekersstroom aan te groeien. Vanaf het bezoekerscentrum in Ruinen lopen of fietsen mensen massaal het Dwingelderveld in of maken ze een kort rondje langs de schaapskooi, de jonge lammetjes en de uitkijktoren.

De regels zijn zo simpel

BOA en Boswachter Rob Bleijs noemt het rijtje regels nog maar eens op. "Wandel of fiets alleen op de paden. Ga er niet vanaf want vlak bij kunnen adders liggen of broedende vogels. Kijk hier, in deze graspolletjes kunnen veldleeuwerikken hun nest hebben. Als je er op trapt of je hond snuffelt er aan, is het voor de volwassen vogels al reden om het nest te verlaten. Met alle ellende voor de eieren of straks de kuikens die het dan niet overleven. Soms liggen er reekalfjes redelijk dicht bij de wandelpaden verscholen. Dus hou ook je hond niet alleen aan de lijn, maar ook op het pad. Geen lange lijn want dan kan een hond nog zo 5,6,7 meter de natuur in."

De gevolgen van verstoring in de natuur zijn juist in het voorjaar groot en hebben effect op parende, broedende, barende of zogende dieren. Maar ook afval dat bezoekers achterlaten in de natuur is een probleem, omdat bijvoorbeeld vogels de rommel gebruiken in hun nest waar kuikens in verstrikt kunnen raken. En plastic in magen van dieren betekend vaak de dood.