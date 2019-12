Inwoners Drenthe ontvangen de meeste kerstkaarten van Nederland

Drenthe is koploper als het gaat om het aantal kerstkaarten per inwoner van de provincie. Dat blijkt uit het jaarlijkse kerstkaartenonderzoek van Greetz. Gemiddeld valt er 5,1 kerstkaart op een Drentse deurmat, landelijk komt dat gemiddeld niet boven de 4,4.

De gemeente Coevorden is koploper als het gaat om het aantal kerstkaarten op de deurmat per inwoner. Er wordt 5,8 kerstkaart per inwoner van Coevorden bezorgd. Borger-Odoorn is een goede nummer 2 met 5,7 kerstkaarten per inwoner. De gemeente Westerveld is met gemiddeld 4 kaarten per inwoner de hekkensluiter in onze provincie.

Landelijke uitschieters

De gemeente waar landelijk gezien de meeste kerstkaarten per inwoner worden bezorgd ligt wel buiten Drenthe. Inwoners van de Zuid-Hollandse gemeente Westvoorne krijgen 9,3 kaarten per inwoner. Inwoners van de provincie Overijssel komen er landelijk het karigst vanaf. Onze zuiderburen krijgen gemiddeld 3,7 kerstkaarten per inwoner in de brievenbus.