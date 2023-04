Het is Eerste Paasdag en traditiegetrouw worden door heel Drenthe paasbulten aangestoken. En Drenten komen er in groten getale op af. Bekijk hier foto's van verschillende paasvuren in onze provincie.

In Paterswolde is het paasvuur rond 19.15 uur ontstoken. Het was extra druk dit keer, mede doordat in buurdorp Eelde dit jaar geen paasvuur was.