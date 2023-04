Honderden bezoekers bij paasvuur Weiteveen: 'geweldig'

Afgelopen week is met man en macht gewerkt om de bult, het podium, de horeca en de tenten op te bouwen. "Het is net een klein festival", zegt Menke. "En het is nu een prachtige avond. Daar doen we het toch voor?"

'Voor latere zorg'

De straten langs de Ir. Biewengaweg stonden vol met auto's en de ingang van de ijsbaan was omringd door fietsen. Honderden mensen bezochten het paasvuur en het bijbehorende feest. "Het is super gezellig", zegt Noortje, die verkleed is als paashaas. "En heel leuk om met z'n allen bij elkaar te zijn."

Menke trok eerder bij RTV Drenthe aan de bel, omdat het organiseren van het paasvuur voor hoofdbrekens zorgde. Het gesteggel over het papierwerk duurde maanden. Dit komt omdat organisatoren in eerste instantie met een ingewikkeld rekenmodel moesten uitrekenen hoeveel stikstof de bult zou uitstoten. De provincie zou beslissen of op basis van die berekening het paasvuur door kon gaan.