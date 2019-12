Larissa Groenwold stopt met pijn in het hart met judo

Larissa Groenwold (24) uit De Punt stopt, met pijn in het hart, met judo. Eind september vorig jaar ging haar heup voor de tweede keer in haar carrière uit de kom en nog altijd kampt ze met de naweeën.

"Ik had mezelf tot januari de tijd gegeven om het aan te kijken. Maar steeds als ik harder ging trainen, kreeg ik meer last van m'n heup. Toen kwam ik erachter dat ik de beslissing gewoon aan het uitstellen was. Want na meer dan een jaar had het echt wel over moeten zijn", zegt Groenwold.

Nooit volledig belastbaar

In mei stond ze pas voor het eerst weer op de mat. Maar nooit is ze weer volledig belastbaar geweest. "Techniektrainingen gingen wel, maar wedstrijdtrainingen lukten niet. Ook in het dagelijks leven, als ik lang sta of lang zit, voel ik mijn heup", verklaart Groenwold. "Wat ik vooral lastig vind, is dat ik nog niet op mijn top zat qua judo. Ik heb niet alles eruit kunnen halen wat erin zit."

Voorlopig blijft ze nog wel meetrainen op Papendal en maakt ze zich nuttig als trainingspartner.

Toekomst

De Drentse judoka had naast haar sportcarrière een baan van twintig uur bij Defensie in de logistiek. "Ik vind twintig uur werken voorlopig genoeg, want ik wil in september nog beginnen aan een studie. Ik wil m'n master halen", vertelt Groenwold. "Daarna wil ik graag de boerderij van m'n ouders in De Punt overnemen."

Palmares

Groenwold werd Europees kampioen bij de junioren en drie keer Nederlands kampioen. Ook werd ze twee jaar geleden in de klasse tot 78 kilo Nederlands kampioen bij senioren.

