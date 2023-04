Zwarte stof komt vrij boven Cabot Norit-terrein: 'Niet schadelijk'

Bij Cabot Norit in Klazienaveen kwam vanavond een zwarte wolk vrij. In eerste instantie leek het om een brand te gaan, waardoor de brandweer op de melding af ging.

Maar in de fabriek van Cabot Norit is geen brand gesignaleerd. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) was het een zwarte stof die vrijkwam in het filterproces van de productie. "De wind stond verkeerd, dus bleef de stof boven het terrein hangen. Normaal gesproken lost zo'n stofwolk sneller op".