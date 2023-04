Uitkijktoren langs Zuidlaardermeer bewerkt met cirkelzaag: 'Je denkt bijna dat er wat achter zit'

Opnieuw is een uitkijktoren ten prooi gevallen aan vandalen. Werden begin februari al roosters weggenomen bij een toren in De Onlanden, nu zijn treden van een trap van een toren langs het Zuidlaardermeer bij Noordlaren weggezaagd. Marco Glastra van Het Groninger Landschap maakte een wandeling door het natuurgebied, toen hij zelf ontdekte dat de uitkijktoren was vernield.

Bij die vernielzucht was geen half werk geleverd, zo zag hij. "Om hout te verwijderen is een cirkelzaag gebruikt", zegt de directeur van Het Groninger Landschap. Dat maakte hem ontzettend kwaad. "Misschien hebben mensen het hout nodig voor een paasbult", verzucht hij, zonder schuldigen te willen aanwijzen. Maar de frustratie is enorm. "Het was dit weekend ook al raak bij een vogellkijkhut in de Twijzelermieden (bij Kootstertille, red.) en bij de Kiekkaaste (bij Drieborg, red.). De vernielingen zijn zo gericht, het is bijna opvallend."