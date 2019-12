Gratis kinkhoestvaccin voor zwangere vrouwen

Kinkhoest wordt ook wel de '100-dagen-hoest' genoemd. Jonge baby's kunnen longontsteking krijgen, hersenschade oplopen of er zelfs aan overlijden. In andere landen krijgen aanstaande moeders deze vaccinatie al veel langer.

Chantal Christerus uit Smilde is dertig weken zwanger. Toen ze hoorde dat ze in aanmerking kwam voor het vaccin, twijfelde ze geen moment. "Ik heb me goed laten voorlichten over de vaccinatie. Nu is het zo dat baby's pas vanaf twee maanden worden ingeënt. In die periode zijn ze nog zo kwetsbaar. Ik ken verhalen waarbij de baby aan kinkhoest is overleden. Vreselijk, daar wil ik niet aan denken."

Moeder maakt antistoffen aan

Christerus zal een van de eersten in Drenthe zijn die het vaccin krijgt. Het gaat om een combinatievaccin: het beschermt ook tegen difterie, tetanus en polio. Bij de GGD zijn de prikken te halen. "Zodra de moeder het vaccin krijgt, maakt ze antistoffen aan. De antistoffen worden via de navelstreng doorgegeven aan het ongeboren kind. Zo is de baby bij geboorte meteen beschermd", zegt jeugdarts Marjan van de Poll van de GGD Drenthe.

Bang voor bijwerkingen is Christerus niet. "Ik weet dat je er een beetje slaperig van kan worden of hoofdpijn van kan krijgen, maar dat weegt niet op tegen de bescherming die het mijn kindje biedt." Marjan van de Poll van de GGD is duidelijk over de bijwerkingen."Het is echt niet gevaarlijk. In omringende landen wordt het vaccin al jaren gegeven. Er is veel onderzoek naar gedaan. Het is echt veilig: zowel voor de zwangere als voor de baby."

22wekenprik.nl

Vanaf 16 december komen vrouwen die 22 weken zwanger zijn in aanmerking voor de kinkhoest-prik. Op z'n laatst kunnen zwangeren het vaccin met 38 weken krijgen. Op de site '22wekenprik' van het RIVM is alle informatie te vinden. "Zwangere vrouwen kunnen bij ons in elk geval al een afspraak maken voor na 16 december", benadrukt Van de Poll. Mensen die in de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze, Meppel en Coevorden wonen, kunnen bij Icare terecht. Mensen in de overige gemeenten kunnen bij de GGD de prik halen.