Loslopende stier neemt het ervan en legt verkeer op N375 tijdelijk stil

Een stier heeft op tweede paasdag voor het nodige oponthoud gezorgd op de Provinciale Weg (N375) tussen Pesse en Echten. Het dier had in een nabijgelegen weiland een gaatje in de afrastering ontdekt en ging vervolgens op avontuur.

Dat deed-ie onder meer op de N375, waar de fijnproever kriskras over het wegdek wandelde, op zoek naar de juiste stukken gras in de berm, Oplettende automobilisten hadden de stier - die op z'n dooie akkertje over en langs de weg liep - op tijd in het vizier gekregen en parkeerden hun auto's met knipperlichten op de weg, om medeweggebruikers te waarschuwen voor de loslopende stier.

Shovel

Een van de automobilisten schakelde de politie in, die binnen enkele minuten ter plaatse was om te helpen, net als de boer die ook was ingeseind dat zijn stier het hazenpad had gekozen. Het dier, dat langs de weg een paar honderd meter had afgelegd, liet zich aanvankelijk door niemand de les lezen, maar toen de boer hem met een shovel terug richting het weiland dirigeerde, koos hij eieren voor z'n geld.