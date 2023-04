Dieven houden huis, tientallen bedrijfsbusjes opengeknipt: 'Alsof ze zich onschendbaar voelen'

De politie doet onderzoek naar meer dan dertig inbraken in bedrijfsauto's in Noord-Nederland. De diefstallen zijn gepleegd tussen eind maart en half april.

Ondernemer André Cazemier heeft er nog flink de pest in. Vorige week werd zijn bedrijfsbus in Appelscha 's nachts leeggehaald nadat dieven zich de toegang tot het busje hadden verschaft door de bus van de buitenzijde open te knippen. Een vervelend incident zou je zeggen, maar van een incident is dagen later weinig sprake meer.