Drents-Groningse paastraditie in NK-jasje: neutieschiet'n in Roden

Tijdens de coronaperiode heeft de Vereniging voor Volksvermaken Roden geen neutieschiet'n kunnen organiseren. Het speelt mee waarom in zalencentrum Onder de Linden het etiket Noord Nederlands kampioenschap erop werd geplakt.

Kalsbeek: "We hopen op wat meer reuring en meer deelnemers. Ook uit de regio. Daarom hebben we het ook in leeftijdsklasses ingedeeld: kinderen tot 12 jaar, jongeren van 13 tot 17 jaar en 18 jaar en ouder.