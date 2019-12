Protesten hebben succes: bushalte Eexterveen en Gieterveen blijft

Buslijn 110, die nu nog stopt bij De Hilte, zal veranderen in Qliner 310 en dan over de N33 rechtstreeks van Veendam naar Gieten rijden. Een stop bij De Hilte ontbreekt in die opzet, maar dat gaat opgelost worden door een pendelbus in te zetten. "Ik ben hier ontzettend blij mee. We werden toch behoorlijk in de kou gezet", reageert Petra Breedijk uit Eexterveen.

Zij maakte zich de afgelopen tijd hard voor het behoud van halte De Hilte. "Maar ik niet alleen hoor. Dat hebben meerdere mensen gedaan, vooral ouders van naar school gaande kinderen. We moesten een statement maken om dit probleem onder de aandacht te brengen."

Alternatieven

Dat gebeurde onder meer door contact te zoeken met Dorpsbelangen Eexterveen. "We hebben de problemen uiteengezet en zij hebben het gedeeld met de politiek", vertelt Breedijk. "Cruciaal was dat de drie aangeboden alternatieven voor het verdwijnen van de halte niet werkten. Zo draait bijvoorbeeld een buurtbus op vrijwilligers en is de capaciteit te laag. Verder speelt het kostenplaatje van 2,50 euro per rit een rol."

Fietsen naar de nieuwe halte was volgens Breedijk evenmin een geschikte optie. "Dat is een donkere route waarbij je 20 minuten extra moet fietsen, met een vrij enge tunnel waar dubieuze types zich ophouden. Daar wil je je 15-jarige dochter niet langs sturen. De derde optie was de hubtaxi, maar ook daar vormt de capaciteit een probleem. Bovendien is er geen hubpunt in de buurt en zijn de kosten enorm. Ik zou meer dan 300 euro per maand voor een kind kwijt zijn."

'Optelsom'

De protesten tegen het verdwijnen van halte De Hilte leverden het gewenste resultaat op, want de dienstregeling is aangepast. "We hebben veel reacties gekregen. Het werd uiteindelijk een optelsom", laat woordvoerder Jorne Bonte van het OV Bureau Groningen Drenthe weten.

"Het zijn toch zo'n 30 reizigers die graag van deze halte gebruik willen blijven maken, met name scholieren. Met Rijkswaterstaat, de provincie Drenthe, Qbuzz, en de gemeente Aa en Hunze zijn we in gesprek geweest en is de uitkomst dat we een pendelbus laten rijden."