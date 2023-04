In De Onlanden is vanmiddag een stuk heide in brand gevlogen. De brandweer kwam met meerdere bluswagens naar de Zanddijk waarlangs het vuur woedde.

Dankzij het bluswerk voorkwam de brandweer dat het vuur verder om zich heen sloeg. Een omstander schat in dat een stuk grond van ongeveer 15 meter lang zwartgeblakerd is achtergebleven.

De politie is aanwezig in De Onlanden en praat met getuigen. Of er sprake is van brandstichting, is niet bekend.