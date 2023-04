Tweede paas(vuur)dag: kijk hier naar brandende bulten in Drenthe

Gisteren gingen er flink wat in vlammen op, maar ook op tweede paasdag worden een hoop bulten met takken, stronken, pallets en ander brandbaar materiaal ontstoken. Voor de liefhebber en degenen die vanavond thuisbleven, maar toch een glimp op willen vangen van de paasvuren, een overzicht.

In Smilde trotseerden de bezoekers de regen om de brandende bult aan de Boerenlaan te zien. Voor de mensen die het van een afstandje wilden aanschouwen was een partytent opgezet, inclusief catering. Ook in Nieuw Balinge stond een groep - zo lijkt onder droge omstandigheden - toe te kijken.