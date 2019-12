Kamervragen over sluiting Drentse Kamer van Koophandel

VVD-Tweede Kamerlid Thierry Aartsen wil van staatssecretaris Mona Keijzer opheldering over het sluiten van de Kamer van Koophandel (KvK) in Drenthe. Over twee weken sluit de vestiging in Emmen haar deuren en moeten ondernemers naar Groningen of Zwolle om zich in te laten schrijven.

Tijdens het vragenuurtje wil Aartsen dinsdag van de bewindsvrouw weten waarom de sluiting nodig is. "Ik begrijp dat het tijdelijk is totdat digitaal inschrijven technisch mogelijk is. Ik zie dat nog niet op korte termijn gebeuren. Bovendien heeft het verleden uitgewezen dat de combinatie overheid en ICT bepaald niet succesvol is", aldus Aartsen.

Verontruste ondernemers

Het Kamerlid is naar eigen zeggen door diverse verontruste Drentse ondernemers over deze kwestie gebeld. Volgens Aartsen is inschrijving bij de KvK een verplichting die door de overheid is opgelegd. Daar moet dan ook service tegenover staan.

"Ik ben ook benieuwd wat de KvK daarmee bespaart. In Emmen staat geen duur kantoor en ze zijn volgens mij ook niet dagelijks geopend. Hoe dan ook; de VVD in de Tweede Kamer is van mening dat Drenthe en ook een economische kern als Emmen recht heeft op een eigen kantoor van de Kamer van Koophandel."

