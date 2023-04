Onweersbui trekt over Drenthe: blikseminslag in daken Meppel en Smilde

Een onweersbui boven Drenthe afgelopen nacht heeft op verschillende plekken voor schade gezorgd. In zowel Meppel als Smilde sloeg de bliksem in in een huis.

In Smilde sloeg even voor half twee aan de Prins Hendrikstraat de bliksem in. In Meppel was het vlak na twee uur raak aan de Zuiderlaan. In beide gevallen raakte het dak van de woning beschadigd.