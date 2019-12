Sloop De Klencke Oosterhesselen begonnen en weer stilgelegd

Slopers zijn vanochtend aan de slag gegaan op het terrein van het voormalige conferentieoord De Klencke in Oosterhesselen. De gemeente Coevorden had de eigenaar daartoe gesommeerd. Maar de aanwezigheid van vleermuizen leidt nu tot vertraging.

Buurtbewoners waren verrast door de komst van de slopers. Die moesten snel aan de slag. "We hebben als gemeente geëist dat de eigenaar snel actie zou ondernemen en we hebben zelfs met een dwangsom gedreigd", zegt woordvoerder Liesbeth Mennink.

Volgens Mennink waren er klachten uit het dorp over de veiligheidssituatie. "Er staan hekken om het perceel, maar die blijken niet afdoende om te voorkomen dat er mensen op het terrein komen of zelfs in de gebouwen." Gezien de verpauperde staat van het complex vindt Coevorden dat een te groot risico.

Vleermuizen

Maar de sloop was amper begonnen toen een andere dorpsbewoner zich meldde bij de gemeente dat er vleermuizen in het complex zitten. Mennink: "Daar moeten we nu dus naar kijken, met als vraag wat weegt zwaarder: vleermuizen of de veiligheid?"

Projectontwikkelaar Jaap ten Hoor zegt vandaag nog een brief te sturen aan omwonenden over de situatie. Hij is al tijden bezig met het ontwikkelen van plannen en zegt daarover goed in gesprek te zijn met Plaatselijk Belang. "De bedoeling is om er woningen te gaan bouwen, maar in welke vorm hangt af van de behoefte die er in het dorp is. Daarom organiseer ik volgende week donderdagavond een bijeenkomst."