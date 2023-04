Staat de oudste kerk in Vries en Anloo? 'Dat is toch raar!'

"Het oudste onderdeel van beide kerken is het schip," zegt Van der Velden. "Het schip van de kerk van Anloo is het oudste en stamt vermoedelijk uit de tweede helft van de elfde eeuw, het schip van de kerk van Vries is ongeveer een eeuw jonger. Ook het koor van de kerk van Anloo is het oudste. Dat is gebouwd in de veertiende eeuw, het koor van Vries in het begin van de vijftiende eeuw. Op basis hiervan kunnen we dus zeggen dat Anloo deze strijd wint."