Drentse boer bedenkt oormerk om uitstoot koeien te meten

Volgens de huidige rekenmodellen mag kringloopboer Maurits Tepper uit Leutingewolde honderd koeien houden, terwijl hij veel minder stikstofuitstoot heeft dan een 'gewone' boer. "Wij voeren hier alleen gras. En we doen aan weidegang, waardoor we een vijfde minder uitstoten omdat de urine en de poep in de wei minder wordt gemengd. Daardoor komt minder ammoniak vrij en stoten we minder uit", vertelt Tepper.

Vreemd is het volgens Tepper dat een bedrijf dat de koeien krachtvoer geeft óók honderd koeien mag hebben, terwijl zo'n bedrijf veel meer uitstoot. "En stel dat dit andere bedrijf veel meer kunstmest gebruikt. Dat mag. En dat bedrijf mag dan honderd koeien houden en ik mag ook nog steeds maar honderd koeien houden," zegt de boer.

Oormerk meet tijd buiten

Tepper heeft een simpel systeem bedacht om de uitstoot per koe te meten. "Het huidige oormerk van de koe is een registratienummer dat is gekoppeld aan de databank van de overheid. In dat oormerk staat ook om welke koe het gaat. Als de koe langs een poortje loopt 'meldt' deze koe zich."

Op die manier kan worden gemeten hoe lang een koe in de wei is en daarmee hoeveel een bepaalde koe uitstoot. Zo kan Tepper aantonen of hij aan de normen voldoet. "Anders ga je gissen en verkeerde maatregelen nemen. En dat moeten we niet willen."

Het elektronisch oormerk dat registreert wanneer een koe de wei in gaat. (foto: RTV Drenthe)

Weidegang deel oplossing

Tepper vindt dat de discussie over stikstofuitstoot niet moet gaan over de hoeveelheid koeien, maar over het verminderen van de uitstoot. "Daar is een aantal oplossingen voor en ik denk dat we die moeten gaan stapelen. Eén van de dingen die langskomt is minder eiwit in het voer. Iets anders is het verdunnen van mest met water. Daarnaast is weidegang heel belangrijk en ik vind dat we dat dus meetbaar moeten maken."

De boer uit Leutingewolde probeert het systeem landelijk ingevoerd te krijgen, al is dat niet eenvoudig. "De lobby om de sector heen is heel sterk en de belangen zijn groot. Om iets in Den Haag te regelen, moet je die mee zien te krijgen. Maar ik denk dat het een redelijke kans van slagen heeft."