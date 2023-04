Kunstenares Maya Wildevuur (78) overleden

Kunstenares Maya Wildevuur is afgelopen nacht in haar woonplaats Midwolda overleden.

De kleurrijke kunstenares begon in 1984 in Hooghalen een galerie in Huize Dennenrode op landgoed Hiemstrastate. Begin jaren '90 verhuisde Wildevuur naar de Ennemaborg in Midwolda, waar ze Galerie Maya Wildevuur begon.