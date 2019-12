Oude Aquarena Emmen wordt gesloopt: 'Speciaal moment, maar blij met nieuw bad'

"Het is een bijzonder moment", zegt medewerker Erna Doornbos, die ruim veertig jaar in het oude bad gewerkt heeft. "Op 13 oktober mocht ik de deuren dichtdoen van dit bad en ik heb het sindsdien niet meer gezien. Dat is nu wel een apart gezicht."

Doornbos werkt nu in het nieuwe zwembad aan het Stadionplein. "Het is een heel mooi zwembad. We moeten als medewerkers aan nieuwe dingen wennen en de zwemmers ook. Mensen die hier tientallen jaren hebben gezwommen, lopen ook tegen nieuwe dingen aan. Dus het is heel leuk om dat samen op te pakken."

Het nieuwe Aquarena is ruim anderhalve maand geleden geopend. Het oude zwembad stamde uit 1985 en werd te oud. "De sloop is speciaal, maar ik ben nog blijer met het nieuwe bad", lacht projectleider sloop Martin Hölscher van de gemeente Emmen.

Verschillende onderdelen van het oude bad zijn al opgehaald door zwembaden uit de buurt. De glijbanen volgen nog. "Zoals deze, die gaat naar Stadskanaal", wijst Hölscher aan.

De glijbanen gaan naar andere zwembaden in de buurt (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Volgens Hölscher is er goed nagedacht over duurzaamheid bij de sloop van het zwembad. "We slopen circulair. Dat betekent dat zo'n 97 procent van het hele pand en zwembad weer hergebruikt wordt. Dat is een hele klus", zegt de projectleider.

Na de kerst wordt er begonnen met het weghalen van asbest en dan kan de échte sloop van het pand beginnen. Eind april is het hele zwembad weg. Wat er dan met de kale vlakte gaat gebeuren, is nog niet bekend.