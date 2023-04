Van respectloze picknickbank naar volwaardig museum, Herinneringscentrum bestaat 40 jaar

"We moesten zelf op het horloge kijken om te zien of het al acht uur was", vertelt Pach. "Toen zag ik tot mijn stomme verbazing, dat ze gewoon doorgingen met het slopen van de barakken. Het kon toch niet dat alles zou worden afgebroken en dat men niet zou weten wat daar is gebeurd? Ik was heel boos en gegriefd dat ze het zomaar afbraken. En dan nota bene ook nog om acht uur 's avonds op 4 mei. Terwijl heel Nederland herdenkt, waren hier de slopers bezig."

De geschiedenis moest beter gemarkeerd worden, daar waren betrokkenen het in 1971 over eens. "Er waren wel mensen die meedachten, maar er zat geen schot in", vertelt Pach in de podcast Radio Westerbork. Een van de redenen was volgens haar dat het een pijnlijke geschiedenis was, waar liever niet aan werd teruggedacht. Ook waren Joden het onderling niet eens, en was het volgens Pach voor veel bestuurders een ver-van-hun bed-show. "Het was in Westerbork. Het was niet in Amsterdam of in het westen van Nederland, daar waar de besluiten genomen werden."