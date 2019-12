Groningen Airport Eelde aast op voetbalvluchten voor EK 2020

Groningen Airport Eelde wil deze zomer graag Schiphol de helpende hand toesteken tijdens het EK 2020. Het voetbaltoernooi wordt komend jaar in twaalf landen gespeeld. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam worden vier wedstrijden afgewerkt, waaronder drie poulewedstrijden van het Nederlands elftal.

Uit een brief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat er deze zomer geen ruimte is op Schiphol voor chartervluchten vol voetbalsupporters. Als oplossing wordt het gebruik van bestaande lijnvluchten en het uitwijken naar regionale vliegvelden zoals Rotterdam The Haque Airport en Eindhoven Airport genoemd. Groningen Airport Eelde zou echter de meeste kans maken op de extra vluchten, omdat ook de andere luchthavens maar weinig ruimte over hebben.

'We hebben de capaciteit'

Woordvoerder Bowy Odink is enthousiast over het idee om de voetbalsupporters naar Eelde te laten vliegen. "Als er druk is op de markt, ontstaan er vanzelf kansen. Dit past in het idee dat we alle Nederlandse luchthaven als één moeten zien en dan de vluchten moeten verdelen. Wij hebben de capaciteit, dus natuurlijk zien we de vluchten graag komen", aldus Odink.

Dit jaar gebeurde min of meer al hetzelfde. Groningen Airport Eelde nam chartervluchten over van Helvetic Airways en Aegean Airlines. "Het ging daar om passagiers die in Amsterdam op een cruiseschip zouden stappen en vakantiegangers die naar Kroatië zouden gaan", aldus Odink.

Boedapest

Odink denkt zelfs al verder dan de wedstrijden die in Amsterdam gespeeld worden. "Als Nederland verder komt in het toernooi is de kans aanwezig dat ze naar Boedapest moeten en ik denk niet dat alle supporters daar met de auto heen gaan. Misschien dat die vluchten ook vanaf Eelde zouden kunnen vertrekken", zegt Odink.

Of er al concreet met vliegtuigmaatschappijen wordt gesproken over vluchten vanaf Eelde wil Odink niet zeggen.