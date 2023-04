Bewoners Oranjedorp barricades op vanwege bedrijfspand: 'Zet dit plan on hold'

Vanwege die ingreep is een aanpassing in het bestemmingsplan nodig, stelt Van Dijken. Omdat de opzet van het terrein is aangepast (bestaande wegen zijn weggehaald) en niet meer overeenkomt met de opzet in de eerder genoemde documenten. "Vanwege de grootte vinden we ook dat bewoners eerder op de hoogte gebracht moeten worden."

Literfles melk

Robart de Jong van Hart voor Emmen, die de kwestie op de agenda had geplaatst, sprak van het gieten van een liter sinaasappelsap in een literfles voor melk. "Misschien past het wel, maar het hoort er niet. Hij meende dat de gemeente te veel is voorbijgegaan aan hoe de inwoners er instaan. "Hij lijkt net of ze niet belangrijk genoeg worden bevonden." Hij beloofde er op terug te komen met een stapeltje moties. "U gaf aan dat u de vergunning bijna niet kon weigeren", sprak hij de wethouder berispend toe. "Het klinkt alsof er ergens overheen is gestapt."

Blik in de spiegel

Van der Weide wierp tegen dat de communicatie met het dorp onvoldoende is geweest. Tussen maart en december vorig jaar waren er volgens hem maandelijks meerdere contactmomenten. In augustus kwam er het verzoek binnen van het dorpsbestuur voor een informatiebijeenkomst in Oranjedorp. Dat gebeurde pas in december en dat is aan de late kant, gaf hij toe. Ook verbaasde hij er zich over dat inwoners de gevraagde stukken, zoals Vink aankaartte, nog niet hadden ontvangen. "Beide zaken ga ik morgenochtend (vandaag, red.) intern meteen navraag naar doen."

Volgens hem bestaat er verder geen weigeringsgrond voor het verstrekken van de vergunning, ondanks het argument van het CDA. Maar daar beloofde hij nog schriftelijk op terug te komen vanwege de ingewikkelde aard wat betreft de geldende regelgeving. Wat het verschil in beleving betreft: het noopte tot een blik in de spiegel, aldus de wethouder. "Het is vervelend als we als dienstverlenende organisatie niet kunnen leveren."

Aandringen

Vink kreeg nog een keer de kans om te reageren en hekelde meteen de wijze waarop de wethouder de wijze van communiceren uitlegde. "Ja, er zijn meerdere contactmomenten geweest." Maar wij hebben er zelf voortdurend op moeten aandringen. Hoewel er in de zomer al contact was geweest met het dorpsbestuur, kwam het pas tot een eerste fysiek overleg in oktober. "Vervolgens hebben wij opnieuw moeten pushen voor een publieke bijeenkomst in het dorp."