Glas, groen of toch spijkerbroeken? Eerste plannen voor nieuw Ogterop gepresenteerd

Het gebouw krijgt een heel andere gevel. Een uitnodigendere geval. "Hey, daar ben ik", moet het gebouw eigenlijk van alle kanten schreeuwen, zegt Vos. Zo wordt het gebouw meer open, en moet de voorkant de gordijnen van een toneel vertegenwoordigen. Nu is een het jaren zeventig, tachtig stenen muur.

Duurzaamheid

Vos krijgt tijdens de middag veel vragen van geïnteresseerden over het toekomstige theater. Hoe het eruit komt te zien, waar het van gemaakt gaat worden: glazen gevel, wat voor kleur stenen of wat voor groen er aan de gevel komt. Vragen waar hij nu nog geen antwoord op heeft. Dat is ook het gevolg van dit circulaire bouwen. Het is nu nog niet bekend welke restmaterialen er van andere projecten er eventueel hergebruikt kunnen worden.

Behalve dat de bouwmaterialen hergebruik gaan worden, wordt er ook op een andere manier gedacht over duurzaamheid. Zonnepanelen op het dak, waar de buurt van mee kan profiteren. En dat kan op veel steun rekenen van de buurtbewoners. Een bewoner die naast de schouwburg woont, geeft de plannenmakers mee om ook echt in te zetten op dat plan voor zonnepanelen.

Twee zalen

De grote zaal uit 1886 moet van buitenaf bij wijze van spreken zichtbaar worden. Deze bonbonnièrezaal is de ziel van de schouwburg. In heel Nederland zijn nog maar twaalf van dit soort zalen. Veel gaat er in de zaal met 487 stoelen dan ook niet veranderen. Er verdwijnen waarschijnlijk een paar stoelen. De voorste rijen worden wat verlaagd, de achterste rijen verhoogd. Dat moet het zicht naar het podium verbeteren. En ook op het balkon sneuvelen enkele stoelen om het zicht beter te maken.

De tweede zaal die Ogterop kent, gaat verhuizen. Deze kleine zaal, een vlakkevloerzaal met 120 stoelen, is nu boven gevestigd. Tegelijk iets programmeren kan nu niet, omdat de zalen niet goed geïsoleerd zijn. Wat in de ene zaal speelt, hoor je in de andere. Deze zaal komt naast de grote zaal te liggen. Praktischer, gezien het laden en lossen, maar ook om hem toegankelijker te maken en breder inzet te maken. Gedacht wordt aan eindexamens of boekenmarkten, en hiervoor kan de kleine zaal groter gemaakt worden. "Maar niet voor een popconcert."

Artiesten moeten omkleden in vergaderruimte

Achter de schermen, daar gaat echter het meeste veranderen. Daar kampt de schouwburg dan ook met de meeste problemen. Lekkages. Voor de kleine zaal is geen kleedkamer, dus moeten artiesten zich daar omkleden in een vergaderzaal. Het laden en lossen voldoet niet meer aan de Arbowet. De toneeltoren is te klein en werkt niet meer goed om decorstukken het podium op te krijgen. En de lijst gaat nog wel even door.

De verwachting is dat door verbouwing de schouwburg twee seizoenen dicht moet blijven, vanaf 2025. Voorstellingen gaan dan on tour, wat inhoudt dat ze op andere culturele locaties worden gepland.