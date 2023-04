Jongeren maken voorstelling over eenzaamheid in Donderen

Het decor voor het toneelstuk is een oud munitiecomplex in Donderen. Twee oude barakken van 200 vierkante meter groot worden gebruikt voor de voorstelling. In de ene ruimte speelt het verhaal zich af, de andere dient als foyer.

Van niets naar iets

Nog maar een maand geleden waren die ruimtes compleet leeg. De jonge spelers bepalen namelijk zelf de inhoud van de productie en bouwen het theater. "Dat is enorm fijn, want tijdens het bouwen ontstaan er gesprekken over hun gevoelens", vindt Wortmann.

Daarbij gaat het vooral om het contact met elkaar. "Op deze manier krijgen ze handvatten om hun leven weer op te pakken, ze meer zelfvertrouwen te geven en het makkelijk voor hen wordt om op mensen af te stappen", zegt de artistiek leider.

'Een boel vrienden gemaakt'

Ook deelnemer Kieran doet om die reden mee. "Ik ontmoet hier een hoop aardige mensen. Ik denk dat ik al wel een boel vrienden heb gemaakt. En het is leuk om theater te maken." Dat beaamt Henk. "Ja, het is leuk", vindt hij. "Maar af en toe ook wel moeilijk. Want we voeren ook moeilijke gesprekken over eenzaamheid", legt hij uit.

Zowel Kieran als Henk vinden het fijn om over hun gevoelens te praten. "Het idee dat je niet alleen bent maakt het een stuk makkelijker", denkt Kieran.

Kanariepietjes praten niet terug