Job IJtsma in vier jaar tijd van voetballer naar topatleet

"Ik liep toen ieder jaar de Cascaderun in Hoogeveen en ik verbeterde steeds m'n tijd. Toen vroeg Jan ten Cate of ik eens mee wilde trainen bij HAC'63. Dat heb ik toen gedaan. Ik heb het eerst nog een half jaar gecombineerd met voetballen. Maar toen kreeg ik allemaal pijntjes. Dus toen heb ik echt voor atletiek gekozen. En ik heb geen spijt van die keuze, hoewel ik het spelletje soms wel mis", zegt IJtsma.

Conditioneel sterk

Inmiddels is hij student bewegingswetenschappen in Groningen en traint hij onder Eddy Kiemel in het Team 4 Mijl. Sinds de zomer werken ze samen en IJtsma gaat met reuzensprongen vooruit.

"Het is iemand die heel graag wil. Maar dat is op deze leeftijd normaal. Dan zijn de dromen nog groot. Maar hij is conditioneel ook heel sterk. Je ziet hem per week groeien", zegt Kiemel.

Verenigde Staten niet waarop hij gehoopt had

Eerder dit jaar vertrok IJtsma naar de Verenigde Staten om te studeren en een betere atleet te worden. Maar in de zomer kwam hij alweer terug. Een ervaring rijker en een illusie armer. Zowel de studie als de sport brachten hem niet waar hij op gehoopt had.

"Hij trainde daar in een college-team en daar hadden ze een 800- en 1500-meterloper nodig. Dat betekent dat Job daar heel veel in de verzuring heeft getraind en dat past niet bij hem. Toen hij terugkwam zijn we veel rustiger gaan trainen en is hij veel harder gaan lopen", zegt Kiemel.

Landenwedstrijd

Buiten een individuele wedstrijd is het EK cross van zondag in Portugal ook meteen een landenwedstrijd. De beste drie prestaties van onze vier Nederlandse deelnemers worden daarvoor bij elkaar opgeteld. "Vooraf werd er gezegd dat we geen ploeg zouden sturen als we geen medaillekansen hebben, dus daar hoop ik op", zegt IJtsma.

De wedstrijd voor de categorie onder 20 jaar begint zondag om 10.00 uur en gaat over 6,2 kilometer.