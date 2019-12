Darter Jan Dekker wil overleden vriend eren op WK

"In maart is een goede vriend van mij overleden bij een bedrijfsongeluk. Vorig jaar is hij nog mee geweest naar het WK. Het is best lastig om dat een plekje te geven. Daarna liet mijn vorm mij in de steek. Ik ben toen drie weken achter elkaar ziek geweest. Ik heb in die tijd zes toernooien gespeeld en overal verloren. Dan kom je in een negatieve spiraal en daar moet je uit zien te komen", zegt Dekker. "Om mijn maat te eren heb ik zijn initialen op de kraag van mijn shirt gezet. Dat vind ik een mooi gebaar, om hem tijdens het WK, nog een dienst te bewijzen."

Laatste zestien

We zoeken Dekker op in Almere. Daar traint hij samen met drie andere WK-gangers. In Londen ontmoeten, vanaf volgende week vrijdag, de beste 96 darters van de wereld elkaar. Onder hen elf Nederlanders. Dekker staat in de eerste ronde tegenover de Engelsman Ryan Joyce. "Ik hoop dat ik tot de laatste zestien kan doordringen. Ik weet als ik een goede week heb, dat ik in principe van iedereen moet kunnen winnen. Maar een reëel doel is dat ik de eerste twee of drie potjes win. Daar ga ik voor", zegt Dekker.

Gekkenhuis

Vorig jaar rond het WK was het een gekkenhuis rond de Drent. Voor het eerst deden er vrouwen mee aan het WK en uitgerekend onze Emmenaar lootte Lisa Ashton. "Wat was er nou mooier voor de mensen dat ik toen op m'n bek zou zijn gegaan. Dat vinden mensen fantastisch. Iedereen wilde dat die vrouw zou winnen. Met vijfduizend mensen in je nek wil je niet weten wat er gebeurt." Dekker kondigde toen, uit zelfbescherming een mediastilte af, voorafgaand aan het WK. "Daar heb ik toen veel van geleerd. Niet dat m'n spel zo goed was. Maar vooral mentaal. Het heeft me sterker gemaakt als speler, denk ik."

Profcarrière?

De 29-jarige darter is vader van drie kinderen en combineert z'n dartcarrière met een leven als financieel adviseur. Hij bemiddelt in financiering en kredietverlening, terwijl veel concurrenten op het WK prof zijn. "Ik denk dat van de 96 deelnemers op het WK de helft ongeveer prof is. Ik heb daar niet voor gekozen, omdat ik ook nog een maatschappelijke carrière wil hebben. Darten is een prachtige sport. Maar je hersencellen worden hier niet regelmatig getest. Ik denk niet dat ik ooit prof wil worden", besluit Dekker.

Op donderdag 19 december komt hij voor het eerst in actie op het wereldkampioenschap in Londen.