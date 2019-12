Winters Assen wil meer bezoekers trekken met ijsbaan op Koopmansplein

Vorig jaar trok de ijsbaan 15.000 bezoekers, van wie 6.000 betalende schaatsliefhebbers waren. "We hopen op meer bezoekers dit jaar. Vorig jaar zat het weer echt tegen. Maar zul je net zien... De hele week was het droog en vandaag regent al de hele dag", aldus Nicole Landsbergen van Stichting Winters Assen.

Vijf meter extra

De organisatie heeft schaatsers dit jaar meer te bieden. De ijsbaan is vijf meter langer dan vorig jaar en het ijsbaancafé is omgebouwd tot een Duitse bierstube. Op het plein staat ook een kleine draaimolen en een 'funhouse'.

Naast het schaatsen wordt er van alles georganiseerd. Er worden bijvoorbeeld een kerkdienst, een pubquiz en een disco georganiseerd. Doordeweeks kunnen scholen schaatsles krijgen op de ijsbaan. In het weekend van 20, 21 en 22 december is er een kerstmarkt met foodtrucks. In de ochtend kan er dan gratis geschaatst worden. Icecarvers geven een demonstratie ijssculpturen maken.

Hulp van azc

De ijsbaan draait voor een groot deel op vrijwilligers. De afgelopen dagen kreeg de organisatie hulp van een aantal asielzoekers van het azc in Assen. "Heel bijzonder. Een groep van zo'n vijf of zes mensen, steeds in wisselende samenstelling, helpt ons echt heel goed mee. Sommige mensen daarvan hebben nog nooit ijs in het echt gezien. We hebben al bedacht dat we de mensen, die dat willen, de aankomende weken een schaatscursus gaan geven", zegt Landsbergen.

Winters Assen duurt van 6 december tot 5 januari.