'Wat in het Drukkerijmuseum staat, is de moeite waard om te behouden'

"Wat daar allemaal staat is zeker de moeite waard om te behouden", concludeert De Vries. Het bestuur van het Drukkerijmuseum is aan het nadenken over de toekomst. Een van de ideeën is om er een grafisch centrum van te maken.

Dat het museum in een Rijksmonument zit heeft een groot nadeel. De kosten voor de onderhoud ervan liggen hoog. "Het is hun keuze in welk pand ze zitten", zegt Bos. Het bestuur heeft gekeken of uitwijken naar een andere locatie een optie is, maar ziet dat niet zitten. "Je wil als museum in het centrum van de stad zitten, je moet goed bereikbaar zijn. Aan de rand van de stad is voor ons geen optie", zei Stein van Ittersum daar eerder over tegen RTV Drenthe.

Oppositie komt met plan

In de komende gemeenteraad komt de oppositie met een voorstel, zegt Egbert Knorren, fractievoorzitter van het CDA. De partij had bij de vorige gemeenteraadsvergadering ook al vragen gesteld over de subsidie. "Het is duidelijk geworden dat alleen meer geld erbij het niet gaat worden. Er zit wel iets in de pijplijn, maar hoe en wat, daar zijn we nog over aan het nadenken met de andere oppositiepartijen. Het bestuur zal een stap moeten zetten, maar de gemeente ook. Ze moeten het samen doen."

De VVD, onderdeel van de coalitie, heeft onlangs een bezoek gebracht aan het museum en is daar in gesprek gegaan met het bestuur. "Wij hebben de vraagstelling omgedraaid", zegt fractievoorzitter Jan Roelof Meesters. "Wat zijn andere mogelijkheden. We denken ook aan andere organisaties en het bedrijfsleven. Die profiteren mee van dit museum."

Hij spreekt van een gedeeltelijke verantwoordelijkheid. "Het kan niet alleen zo zijn dat het museum de hand ophoudt. We moeten tot een gezamenlijk plan komen. Anders blijven wij ook bij ons standpunt."

Wethouder Bos gaf in Cassata aan dat ze als wethouder een "uitvoerend orgaan" is van de raad. Die raad stelt de regels op waar en hoeveel subsidie gegeven kan worden. "Als de raad wil dat Drukkerijmuseum behouden blijft, moet de raad zelf komen met een voorstel. En met een voorstel waar dat geld vandaan moet komen", aldus Bos.